Due ex agenti dell’intelligence sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver venduto segreti ai russi. Il ministro della Difesa ha portato il caso al vertice Nato di Ankara, definendolo un segnale di vulnerabilità dello Stato. Crosetto ha chiesto un accordo tra i partiti per rafforzare la difesa democratica contro le ingerenze straniere, tra cui spionaggio e attacchi informatici.

L’Italia non è impenetrabile. Dopo gli arresti a Roma di due ex uomini dell’intelligence accusati di aver venduto segreti ai russi, il ministro della Difesa Guido Crosetto porta il caso al vertice Nato di Ankara e lo trasforma in un allarme politico: spie, bot e ingerenze straniere colpiscono lo Stato e il dibattito pubblico. Per questo il ministro della Difesa chiede un patto tra tutti i partiti per difendere la democrazia. «Non abbiamo gli anticorpi». Crosetto non prova a ridimensionare il caso. Al contrario, lo usa per dire che la minaccia è più ampia del singolo fascicolo giudiziario. «Non abbiamo gli anticorpi, e non sono sorpreso», ammette in colloquio con Marco Galluzzo del Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Spionaggio e segreti militari, Crosetto lancia l’appello: “Serve un patto tra i partiti per difendere la democrazia dalle ingerenze”

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