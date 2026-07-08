Spie di Mosca nel cuore dell’apparato atlantico | un caso che inchioda l’Italia e la retorica dell' amicizia

Da ilprimatonazionale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ex carabinieri dell’Aisi sono stati accusati di aver fornito informazioni riservate a un agente russo sotto copertura diplomatica. La vicenda riguarda spie di Mosca che operano all’interno dell’apparato atlantico e mette in discussione il rapporto di amicizia tra i paesi coinvolti. Gli ex ufficiali sono stati coinvolti in un’indagine che ha portato a queste accuse, senza ulteriori dettagli sui procedimenti o sulle eventuali prove.

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Roma, 8 lug – D ue ex uomini dell’Aisi, già carabinieri, a ccusati di vendere informazioni riservate a un agente russo sotto copertura diplomatica. E così, nel Paese in cui ogni dubbio su guerre, alleanze e apparati viene liquidato come complottismo, scopriamo che il problema non arriva dall’Ucraina, ma da dentro il perimetro più riservato dello Stato. Mosca aveva spie nel sistema italiano di sicurezza. I nomi finiti agli arresti domiciliari sono quelli di Gavino Raoul Piras, 59 anni, originario di Sassari, e Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l’accusa, Piras avrebbe avuto rapporti diretti con un presunto agente dell’intelligence russa, formalmente diplomatico e dunque coperto da immunità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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