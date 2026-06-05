Meteo allerta temporali | l’Italia tra i colpi dell’Atlantico

Tra il 15 e il 21 giugno, diverse regioni italiane sono sotto allerta temporali a causa delle perturbazioni provenienti dall’Atlantico. Sono previste piogge intense e raffiche di vento, in particolare nel Nord e nelle aree interne del Centro. Le temperature nel Centro-Sud si abbasseranno a causa dell’aria fredda atlantica, portando condizioni più fresche rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni meteo resteranno instabili con temporali pomeridiani e serali.

Quali regioni italiane subiranno i temporali più intensi tra il 15 e il 21 giugno?. Come influenzerà l'aria fredda atlantica le temperature nelle zone del Centro-Sud?. Perché i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto nelle ore pomeridiane?. Quali aree rimarranno invece protette dalle precipitazioni durante la prossima settimana?.? In Breve Anomalia geopotenziali a 5500 metri causa instabilità per correnti atlantiche.. Temporali diurni intensi previsti su Alpi, Prealpi e Adriatico settentrionale.. Rovescio su coste tirreniche, Puglia meridionale, Calabria centro-nord e Sardegna centro-nord.. Temperature sopra la media con lieve calo termico in Centro e Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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