Sparatoria in un liceo in Germania | due ferite gravi arrestato un 16enne

Due studentesse sono rimaste gravemente ferite dopo una sparatoria avvenuta in un liceo in Germania. La polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni, sospettato di aver aperto il fuoco all’interno dell’istituto. Le autorità hanno confermato che ci sono state altre persone ferite, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, senza che ci siano state segnalazioni precedenti di minacce o tensioni.

Un grave episodio di violenza ha scosso il liceo Welfen-Gymnasium di Schongau. La polizia locale ha confermato l’arresto di un presunto responsabile e il ferimento di “diverse persone” all’interno dell’istituto. “Il numero esatto dei feriti e l’entità delle lesioni sono al momento in fase di accertamento”, ha dichiarato una portavoce delle forze dell’ordine, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni delle vittime. Secondo le prime informazioni diffuse dai media tedeschi, tra cui Bild e Merkur, il bilancio potrebbe essere pesante. Il quotidiano Bild riporta che due persone (due studentesse di 13 anni) sarebbero rimaste gravemente ferite. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Germania, sparatoria a Stade: cinque morti, due fermati

Notizie e thread social correlati

Sparatoria in un liceo in Alta Baviera: gravemente ferite due ragazze, arrestato un 16enneDue ragazze sono rimaste gravemente ferite in una sparatoria avvenuta in un liceo in Alta Baviera.

Leggi anche: Germania, sparatoria in un liceo in Baviera: gravi due ragazze

Temi più discussi: Sparatoria a Chivasso vicino a un asilo, la pista mafiosa per l’agguato in pieno giorno; Sparatoria in pieno centro a Chivasso, uomo colpito alle gambe davanti a scuola e asilo; Sparatoria in un liceo in Baviera: ci sono dei feriti, alcuni gravi; Sparatoria in strada a Chivasso: 48enne ferito alle gambe con colpi d'arma da fuoco, poi l'aggressione a un giornalista.

#Sparatoria in un liceo in #Baviera, alcuni studenti feriti sono gravi. #Arrestato un #sedicenne x.com

Sparatoria in un liceo in Baviera, alcuni studenti feriti sono gravi. Arrestato un sedicenneDiverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un liceo della Baviera a Schongau. Lo riferisce la polizia tedesca, secondo la quale è stato fermato un sospetto. La scuola secondaria ... msn.com

Germania, sparatoria in un liceo in Baviera: diversi feriti, arrestato il presunto assalitoreUn uomo ha sparato all'interno di una scuola superiore a Schongau, in Baviera, ferendo gravemente almeno quattro persone. Le forze dell'ordine hanno già bloccato il responsabile e isolato l'intera are ... tg.la7.it