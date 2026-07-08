Germania sparatoria in un liceo in Baviera | gravi due ragazze

Una sparatoria in un liceo in Baviera ha provocato gravi ferite a due ragazze. La polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni, mentre altre persone sono rimaste ferite durante l'incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'evento o sul numero totale di feriti. La situazione è sotto controllo e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Secondo quanto emerso da fonti di polizia diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, “la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni”. Lo ha comunicato la polizia bavarese. Stando a quanto riportato dalla polizia, “due ragazze sono rimaste gravemente ferite”. Secondo Bild, chi indaga non esclude che si sia trattato di un caso di “Amoklauf“, come si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all’impazzata. Secondo le prime informazioni trapelate, il numero dei feriti sarebbe “a una cifra”, quindi non arriverebbe a dieci. Schongau è un piccolo comune da 12 mila abitanti nell’ovest del Land. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen-Gymnasium, conta 800 iscritti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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