Due ragazze sono rimaste gravemente ferite in una sparatoria avvenuta in un liceo in Alta Baviera. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato sul posto. L’incidente si è verificato al Welfen-Gymnasium di Schongau, un comune di circa 12mila abitanti a sud-ovest di Monaco di Baviera. I media tedeschi, tra cui Bild e Merkur, hanno confermato l’accaduto.

Sparatoria al Welfen – Gymnasium di Schongau, un comune da 12mila abitanti in Alta Baviera, a sud-ovest di Monaco di Baviera: lo riferiscono i media tedeschi, tra cui Bild e Merkur. La polizia bavarese ha comunicato che, in base alle informazioni attualmente disponibili, due ragazze sono rimaste gravemente ferite ma non sono in pericolo di vita. La presenza di altri eventuali feriti però è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia e diversi elicotteri, mentre il presunto responsabile, un ragazzo di 16 anni, è stato arrestato dopo l’accaduto con addosso un coltello e una pistola. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno bavarese, Joachim Herrmann, come riporta l’emittente Br24. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria in un liceo in Alta Baviera: gravemente ferite due ragazze, arrestato un 16enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Germania, sparatoria in un liceo in Baviera: gravi due ragazze

Germania, sparatoria in un liceo in Baviera: diverse persone feriteIn Germania, un liceo in Baviera è stato teatro di una sparatoria che ha causato diverse persone ferite.

Temi più discussi: Germania, sparatoria in liceo in Baviera: diversi feriti e arrestato il sospetto assalitore; Germania, sparatoria in liceo in Baviera: diversi feriti e arrestato il sospetto assalitore; Sparatoria in un liceo in Baviera: ci sono dei feriti, alcuni gravi; Viaggi, fuso orario, stanchezza e ore di volo: la classifica della fatica nel Mondiale extralarge.

Germania, sparatoria in un liceo in Baviera: diverse persone feriteUfficiale della polizia tedesca (AP Photo/Michael Probst)Ufficiale della polizia tedesca (AP Photo/Michael Probst) Sparatoria ... msn.com

È così strano vedere l'uso della nicotina passare da quasi morente negli anni '90 -> 2000, per poi avere una rinascita negli anni 2010 e 2020 reddit

Sparatoria in un liceo in Baviera, diversi feriti e un arrestoIl presunto autore dei fatti è stato arrestato ... msn.com