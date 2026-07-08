Germania sparatoria in un liceo in Baviera | diverse persone ferite

In Germania, un liceo in Baviera è stato teatro di una sparatoria che ha causato diverse persone ferite. L'incidente si è verificato nel Welfen-Gymnasium di Schongau, in Alta Baviera. Le autorità hanno arrestato un sospetto, secondo quanto riportato dai media tedeschi come Bild e Merkur. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Sparatoria nel liceo Welfen-Gymnasium di Schongau, in Alta Baviera, Germania. Secondo quanto riferiscono i media tedeschi tra cui Bild e Merkur, un sospetto è stato arrestato. La polizia ha confermato che “diverse persone” sono rimaste ferite, precisando che il numero dei feriti e la gravità delle lesioni sono ancora in fase di accertamento. Secondo Bild, i feriti gravi sarebbero quattro. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l’area. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all’istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni. Questo articolo proviene... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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