Sparatoria in un liceo della Baviera diversi feriti e un arresto

Da repubblica.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sparatoria si è verificata in un liceo della Baviera, provocando diversi feriti. L'incidente è avvenuto nel Welfen-Gymnasium di Schongau, in Alta Baviera, a sud-ovest di Monaco. Le forze dell'ordine hanno arrestato un sospetto, mentre i soccorritori hanno portato via vari feriti. La scena è stata circondata dalle autorità, che stanno gestendo la situazione.

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Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta al Welfen-Gymnasium di Schongau, in Alta Baviera, a sud-ovest di Monaco di Baviera. Secondo quanto riferiscono i media tedeschi tra cui Bild e Merkur, un sospetto è stato arrestato. La polizia ha confermato che "diverse persone" sono rimaste ferite e che "un presunto autore è stato arrestato", precisando che il numero dei feriti e la gravità delle lesioni sono ancora in fase di accertamento. Secondo Bild, i feriti gravi sarebbero quattro. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l'area. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all'istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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