Una sparatoria si è verificata in un liceo in Baviera, ferendo diverse persone. Il sospetto autore dell’attacco è stato arrestato. L’incidente è avvenuto nel Welfen Gymnasium di Schongau. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno gestendo la situazione. Non sono ancora stati forniti dettagli sul numero esatto dei feriti o sulle condizioni di salute. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Articolo in aggiornamento Diverse persone sono rimaste ferite dopo che una persona ha aperto il fuoco nel liceo Welfen Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato, ha reso noto la polizia. Le autorità hanno precisato che il numero dei feriti e la gravità delle lesioni sono ancora in fase di accertamento. Secondo Bild, i feriti gravi sarebbero quattro. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia, mentre diversi elicotteri sorvolano l'area. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona intorno all'istituto scolastico mentre sono in corso le operazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparatoria in un liceo in Baviera: diversi feriti. Arrestato il sospetto assalitore

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