Sparatoria in un liceo in Germania | quattro feriti gravi un arresto

In un liceo tedesco sono rimaste ferite gravemente quattro persone durante una sparatoria. La polizia ha arrestato un sospetto all’interno dell’edificio. L’incidente si è verificato nel liceo Welfen-Gymnasium di Schongau, dove diverse persone sono state colpite con colpi d’arma da fuoco. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno gestendo le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un grave episodio di violenza ha scosso il liceo Welfen-Gymnasium di Schongau. La polizia locale ha confermato l’arresto di un presunto responsabile e il ferimento di “diverse persone” all’interno dell’istituto. “Il numero esatto dei feriti e l’entità delle lesioni sono al momento in fase di accertamento”, ha dichiarato una portavoce delle forze dell’ordine, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni delle vittime. Secondo le prime informazioni diffuse dai media tedeschi, tra cui Bild e Merkur, il bilancio potrebbe essere pesante. Il quotidiano Bild riporta che quattro persone sarebbero rimaste gravemente ferite. La dinamica esatta dell’accaduto rimane ancora poco chiara, in attesa dei riscontri ufficiali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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