Una sparatoria si è verificata in un liceo della Baviera, provocando diversi feriti. L’incidente è avvenuto nel Welfen-Gymnasium di Schongau, in Alta Baviera. Le autorità hanno arrestato un sospettato, mentre le persone ferite sono state soccorse sul posto. Non sono ancora state rese note le cause dell’evento. La polizia sta conducendo le indagini e ha messo in sicurezza l’area.

Momenti di paura in Germania, dove una sparatoria ha colpito il Welfen-Gymnasium di Schongau, in Alta Baviera, a sud-ovest di Monaco di Baviera. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, diverse persone sono rimaste ferite e un sospettato è stato arrestato. Il bilancio dell’accaduto è ancora provvisorio, mentre le forze dell’ordine stanno completando gli accertamenti all’interno dell’istituto. La polizia tedesca ha confermato che il presunto autore dell’attacco è stato fermato, senza fornire al momento dettagli sulla sua identità o sul movente. Le autorità hanno precisato che il numero esatto dei feriti e la gravità delle lesioni sono ancora in fase di verifica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sparatoria in un liceo della Baviera: diversi feriti, arrestato il presunto responsabile

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