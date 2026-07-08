Spagna-Usa ai ferri corti. Madrid snobba Trump

La Spagna ha deciso di interrompere i rapporti commerciali con gli Stati Uniti, lasciando da parte le trattative. Donald Trump ha commentato la situazione definendola “senza speranza”, accusando Madrid di non voler pagare per la difesa. La rottura dei rapporti si è verificata in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della decisione. La vicenda riguarda questioni economiche e di alleanze militari.

È rottura fra Stati Uniti e Spagna con la chiusura dei rapporti commerciali. Trump definisce il caso “senza speranza” perché Madrid non pagherebbe per la difesa. Nel mirino il presidente spagnolo Sanchez per il rifiuto di offrire le basi militari. Servizio di Elena Seno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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