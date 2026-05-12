Usa-Iran ai ferri corti Teheran | se attaccati arricchiremo uranio

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono cresciute dopo che entrambi hanno respinto le proposte di pace avanzate dall’altro. Le autorità statunitensi considerano la possibilità di riprendere azioni militari, mentre Teheran ha annunciato che, in risposta a eventuali attacchi, aumenterà il livello di arricchimento dell’uranio fino al 90 per cento. Le parti si scambiano dichiarazioni di fermezza, senza segnali di de-escalation.

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