Usa-Iran ai ferri corti Teheran | se attaccati arricchiremo uranio
Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono cresciute dopo che entrambi hanno respinto le proposte di pace avanzate dall’altro. Le autorità statunitensi considerano la possibilità di riprendere azioni militari, mentre Teheran ha annunciato che, in risposta a eventuali attacchi, aumenterà il livello di arricchimento dell’uranio fino al 90 per cento. Le parti si scambiano dichiarazioni di fermezza, senza segnali di de-escalation.
Stati Uniti e Iran si scambiano minacce reciproche dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il Presidente Trump valuta di riprendere le azioni militari, mentre l’Iran minaccia di arricchire l’uranio al 90%. Servizio di Massimiliano Cochi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it
Usa-Iran ai ferri corti. Teheran: se attaccati arricchiremo uranio
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