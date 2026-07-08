Due persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga condotta tra i boschi e i vigneti della zona collinare tra Miradolo Terme e Inverno e Monteleone. Le forze dell’ordine avevano ricevuto segnalazioni dai residenti riguardo a attività di spaccio nella zona. Le indagini hanno portato a individuare una base logistica situata in un garage nel comune di Graffignana, in provincia di Lodi.

MIRADOLO TERME (Pavia) Lo spaccio di droga tra i boschi e i vigneti era stato segnalato dai residenti. E i carabinieri della Compagnia di Stradella, dalla zona collinare tra Miradolo Terme e Inverno e Monteleone, hanno seguito i presunti spacciatori fino alla loro base logistica, un garage in provincia di Lodi, nel comune di Graffignana. Lì sono scattati i due arresti, con il sequestro di circa 700 grammi tra cocaina, eroina e hashish, resi noti con comunicato stampa diramato ieri dall’Arma. Che il territorio boschivo al confine tra il Pavese e il Lodigiano fosse diventato una sorta di roccaforte dello spaccio era noto da tempo, non solo ai... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio, scattano due arresti. Scambi tra boschi e vigneti. La base logistica nel Lodigiano

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