La polizia ha individuato e sequestrato una base logistica collegata allo spaccio di droga. Due uomini di 28 e 29 anni sono stati arrestati con l’accusa di confezionamento di sostanze stupefacenti, che sarebbero state successivamente distribuite nel centro cittadino. L’operazione si è svolta in prossimità delle Due Torri, dove gli investigatori hanno intercettato le attività illecite.

Contrasto alle sostanze stupefacenti: la Squadra mobile ha arrestato un 28enne e un 29enne che si occupavano del confezionamento della droga, pronta poi per essere smerciata sotto le Due Torri. L’attività info-investigativa e di osservazione si è conclusa con una perquisizione domiciliare in un appartamento di uno stabile di via Biancolelli, che era appunto utilizzato come base logistica per lo spaccio. Gli investigatori hanno individuato la ’tana’ della droga e, una volta entrati al suo interno per i controlli hanno notato che uno dei due soggetti, entrambi tunisini, ha provato a cancellare dal cellulare alcune foto scattate la sera precedente, scatti che ritraevano involucri di cocaina e strumenti per il confezionamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio, scovata la base logistica. Due arrestati

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