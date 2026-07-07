Due uomini sono stati arrestati in flagranza a Miradolo Terme mentre distribuivano droga nascosta tra i boschi e i vigneti. La sostanza, suddivisa in singole dosi, era riposta nelle tasche di una giacca mimetica di tipo militare. Sul posto sono stati trovati anche altri involucri di droga e attrezzature utili allo spaccio. L’operazione è stata condotta dai carabinieri che hanno intercettato i sospetti durante un controllo.

Miradolo Terme (Pavia), 7 luglio 2026 - La droga, suddivisa per tipologia e già confezionata in singole dosi, era distribuita nelle numerose tasche di un 'combat jacket' mimetico, di tipo militare. I carabinieri della Compagnia di Stradella hanno sequestrato circa 700 grammi tra cocaina, eroina e hashish, facendo scattare l'arresto nei confronti di due uomini, portati in carcere a Lodi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli arresti sono infatti scattati a Graffignana, in provincia di Lodi, i n un garage privato che era la loro base logistica, dove i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Stradella sono arrivati seguendo gli spostamenti dei due presunti spacciatori in precedenza individuati tra i vigneti e le aree boschive nelle campagne collinari tra Miradolo Terme e Inverno e Monteleone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Miradolo Terme, spaccio tra boschi e vigneti: due arrestati in flagranza

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