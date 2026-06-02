Va dritto alla rotonda e si schianta con lo scooter | grave un giovane trasferito d' urgenza al Bufalini

Un giovane è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo dello scooter e aver urtato un’auto in una rotonda. L’incidente è avvenuto martedì mattina a Spontricciolo di Riccione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un grave incidente stradale si è registrato nelle prime ore della mattinata di martedì (2 giugno) a Spontricciolo di Riccione. Poco prima delle 6 un giovane, di cui al momento non sono state rese note le generalità, è rimasto seriamente ferito dopo aver perso il controllo dello scooter che stava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Accidentes nocturnos en scooters eléctricos: Jóvenes los usarían bajo la influencia del alcohol

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