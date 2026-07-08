Sondaggi politici Meloni è sempre la prima ma il campo largo batte il centrodestra

Nel nuovo rilevamento, il partito di destra si conferma primo con il 27,5%, seguito dal partito di centrosinistra al 21,4% e dal Movimento 5 Stelle al 12,8%. Le coalizioni risultano divise: il campo largo ottiene il 42,4%, il centrodestra il 41,4%. La differenza tra le due alleanze è di un punto percentuale.

Gli ultimi sondaggi elettorali vedono FdI di Giorgia Meloni al 27,5%, il PD di Elly Schlein al 21,4% e il M5S di Giuseppe Conte al 12,8%. Per quanto riguarda le coalizioni, i numeri mostrano come il campo largo batta il centrodestra per 1 punto pieno, 42,4% a 41,4%. Ultimi sondaggi politici, chi è in vantaggio. Qui sotto i dati dell’ultimo sondaggio dell’ Istituto Ixè pubblicato in data 7 luglio 2026: Nota metodologica. Campione casuale probabilistico stratificato di 1.200 soggetti maggiorenni rappresentativo rispetto ai parametri di sesso, età e macro area di residenza; 1.000 soggetti maggiorenni (su 6.219 contatti complessivi); margine di errore (livello di rappresentatività del campione al livello di confidenza del 95%): ± 2,8 %; interviste telefoniche su utenze fisse e cellulari (CATICAMI) e interviste on line (CAWI). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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