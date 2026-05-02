Gli ultimi sondaggi politici mostrano che il partito della premier ottiene il 28,2% di consensi, con un aumento dello 0,1% rispetto alla rilevazione precedente. Nonostante questa stabilità, si osserva che il cosiddetto campo largo potrebbe superare la coalizione di centrodestra. I dati indicano una situazione di equilibrio tra le diverse forze politiche in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Gli ultimi sondaggi politici indicano al 28,2% il consenso di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni, rispetto all’ultima rilevazione, incassa il +0,1%. Invariati i dati relativi al secondo e terzo partito sul podio. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein è stabile al 22,4%. E il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte è stabile al 12,8%. Chi sale e chi scende negli ultimi sondaggi politici. Ecco di seguito le rilevazioni dei sondaggi politici che mostrano chi ottiene e chi perde consenso nel confronto tra i partiti guidati dai vari leader, ovvero: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni resiste ma il campo largo può superare il centrodestra

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Sondaggi politici, il governo Meloni non piace più. Il campo largo vincerebbe le elezioni - la Repubblica x.com

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