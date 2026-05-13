Sondaggi politici Meloni è stabile ma campo largo e Vannacci agitano il centrodestra

Gli ultimi sondaggi politici indicano che Fratelli d’Italia si conferma al 28,8%, mantenendo la posizione di primo partito nel panorama nazionale. Tuttavia, il quadro politico appare movimentato con l’introduzione di un campo largo che coinvolge diverse forze, e la presenza di una figura militare che ha suscitato discussioni tra gli elettori del centrodestra. La situazione resta fluida e soggetta a cambiamenti nelle prossime settimane.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia mantenga la sua egemonia: il partito della premier Giorgia Meloni resiste al 28,8%. Con il 22% dei consensi, spinto da un +0,2%, il Partito Democratico di Elly Schlein consolida il suo primato di perno dell’area progressista. Segue a distanza il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde il -0,2% andando al 12,2%. Sondaggi, chi è in vantaggio. In questa pagina sono contenute le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali. Si evidenzia chi guadagna e chi perde consenso politico nel confronto tra i partiti guidati dai diversi leader. Ovvero: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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