Sondaggi politici gli italiani hanno paura di Trump e Netanyahu | Usa e Israele ritenuti le peggiori minacce globali

Gli italiani considerano gli Stati Uniti e Israele le principali minacce alla pace mondiale, con Donald Trump e Benjamin Netanyahu indicati come i maggiori pericoli. La fiducia negli Stati Uniti è bassissima, e la percezione che le cose nel Paese siano peggiorate nell’ultimo anno è diffusa. La preoccupazione principale degli italiani ora riguarda il caro-vita, che supera altre questioni nel livello di allarme espresso nei sondaggi.

Gli italiani non si fidano degli Stati Uniti, ritengono che Donald Trump e Benjamin Netanyahu siano il maggior pericolo per la pace mondiale e ritengono che la situazione del nostro Paese sia peggiorata nell’ultimo anno, tanto che la maggiore preoccupazione ora è quella legata al caro-vita. I sondaggi consegnano, con la rilevazione dell’Istituto Ixè, un quadro molto chiaro del pensiero degli italiani sulla situazione politica ed economica attuale sia a livello globale che nazionale. Il sondaggio Ixè evidenzia anche le intenzioni di voto, con un primo dato significativo: solamente il 50,7% degli intervistati è certo di andare a votare alle elezioni politiche oggi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Sondaggio: con Trump gli italiani non seguono più Washington.

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