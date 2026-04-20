Sondaggi politici gli italiani stanno con il Papa | bocciatura senza appello per Trump

Secondo gli ultimi sondaggi, gli italiani mostrano un sostegno chiaro nei confronti del Papa Leone XIV, mentre esprimono una forte bocciatura nei confronti di Donald Trump. La rilevazione condotta dall’Istituto Piepoli per Tv2000 evidenzia questa preferenza netta, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. I risultati riflettono un quadro di opinioni pubbliche molto definito su queste figure pubbliche.

Gli italiani stanno con Papa Leone XIV e non hanno nessuna fiducia in Donald Trump. Il giudizio che emerge dagli ultimi sondaggi e, in particolare, dalla rilevazione dell’Istituto Piepoli per Tv2000 non lascia spazio a dubbi. Tra i due litiganti degli ultimi giorni, gli italiani hanno deciso da che parte stare. Ma il sondaggio, insieme a un altro sempre di Piepoli, mostra come Silvia Salis possa puntare a guidare il campo largo e anche come la fiducia degli elettori nella presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sia scarsa. Inoltre gli intervistati sono favorevoli allo stop alle sanzioni alla Russia su gas e petrolio. Sondaggi elettorali, Silvia Salis e la leadership del campo largo.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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