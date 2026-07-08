A Sollicciano, 446 detenuti hanno presentato reclami al tribunale di sorveglianza di Firenze, denunciando condizioni di reclusione inumane. I reclami descrivono muffa, topi e infiltrazioni nelle celle e nelle aree comuni della struttura. I documenti sono fogli pieni di frustrazione e dolore, inviati dagli stessi detenuti per segnalare le condizioni di degrado e cattiva conservazione dell’edificio.

Da Sollicciano sono partiti 446 reclami da parte di altrettanti detenuti per le condizione inumane della reclusione. Fogli colmi di frustrazione e dolore presentati al tribunale di sorveglianza di Firenze. Quello stesso dolore che spesso si è tradotto in gesti estremi: sette i suicidi dal 2023 a febbraio 2026 e 195 tentati suicidi nello stesso periodo. Sono solo alcuni dei preoccupanti dati che, insieme a testimonianze, documenti e sopralluoghi, fotografano nelle carte dell’inchiesta della procura di Firenze la situazione horror del carcere di Sollicciano. Nell’ordinanza del gip Moneti di fine maggio - di cui la procuratrice capo di Firenze Rosa Volpe ha negato la diffusione ai giornalisti - viene ripercorsa la (triste) storia del penitenziario fiorentino e le condizioni disastrose in cui versa attualmente l’istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sollicciano horror. Muffa, topi e infiltrazioni. I 446 reclami dei detenuti

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