Infiltrazioni d' acqua muffa e locali non agibili | vergognosa la condizione delle case parcheggio di via Albanese FOTO

Le case parcheggio di via Albanese, di proprietà comunale, presentano problemi di infiltrazioni d'acqua e muffa. Alcuni locali sono inagibili a causa dell'umidità e delle infiltrazioni dal soffitto, che richiedono l'uso di catini per raccogliere l'acqua. I sanitari in alcuni appartamenti risultano danneggiati e la condizione generale delle abitazioni è molto precaria.

Umidità, muffa, catini per raccogliere l'acqua che entra dal soffitto, sanitari rovinati: è la situazione in alcuni degli appartamenti delle case parcheggio di via Albanese, di proprietà del Comune di Chieti. Una condizione denunciata da tempo da diversi inquilini, su cui torna alla carica l'ex.🔗 Leggi su Chietitoday.it

COMBATTO SALNITRO E UMIDITÀ DI RISALITA

Notizie correlate

Infiltrazioni, intonaco staccato e muffa. Le case popolari del Tufello cadono a pezziL’acqua che goccia dal soffitto, l’intonaco completamente staccato con grandi macchie di muffa nera tra angoli e pareti.

Leggi anche: Nelle case popolari di Celleno: "Viviamo tra muffa, buio e crolli" | FOTO

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Infiltrazioni, intonaco staccato e muffa. Le case popolari del Tufello cadono a pezzi; Galatina: scuola tra muffa, infiltrazioni e degrado. La segnalazione a dilloatelerama; Alla Scuola Primaria e dell’Infanzia di Faleri infiltrazioni e muffa. La denuncia di una mamma; Liquami, muffa e infiltrazioni: il quartiere duemila è all'anno zero.

Galatina: scuola tra muffa, infiltrazioni e degrado. La segnalazione a dilloateleramaDopo il caso emerso nei giorni scorsi alla scuola dell’infanzia di Veglie, continuano ad arrivare al nostro sportello dilloatelerama nuove segnalazioni di edifici scolastici in condizioni critiche nel ... trnews.it

Allievi disperati al Parentucelli-Arzelà: Muffa e infiltrazioni sono ovunqueSarzana – Studenti esasperati al Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Che piova oppure no, infiltrazioni e guasti delle tubature provocano continui allagamenti. «Siamo stanchi. Ormai siamo arrivati ben olt ... ilsecoloxix.it

L’ultimo report Gafi conferma il loro ruolo chiave nel contrasto alle infiltrazioni criminali - facebook.com facebook

Dal traffico di armi alle infiltrazioni della criminalità organizzata, affari sporchi e riciclaggio ruotano intorno a un cantiere navale strategico per lo Stato italiano, perché è lo strumento principale nei rapporti con la Libia e nel contenimento dei flussi di immigrati. # x.com