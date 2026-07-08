Nel periodo tra il 2023 e febbraio 2026, sono stati presentati 446 reclami da parte di detenuti al tribunale di sorveglianza di Firenze. Durante lo stesso arco temporale, sono stati registrati sette suicidi e 195 tentativi di suicidio tra i detenuti.

Firenze, 8 luglio 2026 – Ben 446 reclami presentati da altrettanti detenuti al tribunale di sorveglianza di Firenze nell’arco di tre anni. Sette suicidi dal 2023 a febbraio 2026 e 195 tentati suicidi nello stesso periodo. Sono solo alcuni dei preoccupanti dati che, insieme a testimonianze, documenti e sopralluoghi, fotografano nelle carte dell’inchiesta della procura di Firenze la situazione horror di Sollicciano. Nell’ordinanza del gip Alessandro Moneti di fine maggio - di cui la procuratrice capo Rosa Volpe ha negato la diffusione ai giornalisti - viene ripercorsa la (triste) storia del penitenziario fiorentino e le condizioni disastrose in cui versa attualmente l’istituto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sollicciano horror, le carte inedite: 446 reclami dei detenuti, accuse contro i datori di lavoro

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