Sofidel filatelica Un francobollo dedicato all’azienda
Un francobollo dedicato a Sofidel fa parte di un blocco di otto nuovi francobolli ordinari emessi ieri da Poste Italiane. La serie, intitolata “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, è stata varata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo raffigura il logo dell’azienda e si inserisce in un progetto che celebra le eccellenze italiane.
Ce n’è anche uno dedicato a Sofidel tra gli 8 nuovi francobolli ordinari di Poste Italiane appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy ”, emessi ieri dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sono dedicati a: Azienda Santoni, Ricetta originale dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena nel 60° anniversario della costituzione della Consorteria, Sofidel marchio Regina, Amplifon, Layla Cosmetics, Scandalli Fisarmoniche, Danieli Officine Meccaniche, Rubinetterie Stella. I francobolli, relativi alla tariffa B, sono realizzati in una tiratura di centosettantamiladieci esemplari per le... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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