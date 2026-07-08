Sofidel filatelica Un francobollo dedicato all’azienda

Notizia in breve

Un francobollo dedicato a Sofidel fa parte di un blocco di otto nuovi francobolli ordinari emessi ieri da Poste Italiane. La serie, intitolata “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, è stata varata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo raffigura il logo dell’azienda e si inserisce in un progetto che celebra le eccellenze italiane.