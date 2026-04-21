Oggi a Palazzo Piacentini è stato presentato un francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco, a un anno dalla sua scomparsa. L'emissione celebra la figura religiosa e il suo ruolo all’interno della Chiesa, con un’immagine appositamente studiata. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli enti postali coinvolti nella realizzazione del francobollo.

Un francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa è stato presentato oggi a Palazzo Piacentini. Sul valore bollato è riprodotta l'immagine del Santo Padre a Piazza San Pietro mentre libera una colomba, simbolo della pace. "Papa Francesco ha dedicato ogni giorno del suo pontificato alla costante ricerca della pace. Nel primo anniversario della scomparsa, il ricordo del Sommo Pontefice e del suo impegno per il mondo si intreccia con l'auspicio che si passono aprire spiragli nell'ultimo conflitto in corso, l'ennesimo di una serie di guerre che continuano a lacerare il mondo, anche alle porte della nostra Europa", ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso all'evento di svelamento del francobollo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Poste, francobollo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa

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