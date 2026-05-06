Emesso un francobollo dedicato al terremoto del Friuli

Oggi è stato emesso un nuovo francobollo dedicato al terremoto del Friuli, in occasione del 50° anniversario. L’emissione è avvenuta tramite il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e fa parte della serie dedicata ai valori sociali. Il francobollo ha un valore di tariffa B pari a 1,30 euro. La scelta di questa emissione riguarda un evento che ha segnato quella regione cinque decenni fa.

ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 6 maggio, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato al terremoto del Friuli, nel 50° anniversario, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30 €. Tiratura: centottantamila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Bozzetto a cura di Santo Errico S.A.M. Scuola dell’Arte della Medaglia. La vignetta raffigura il Duomo di Sant’Andrea Apostolo di Venzone come un ‘icona di resilienza, custodito tra mani intrecciate che si fanno simbolo di comunità, memoria e rinascita.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Emesso un francobollo dedicato al terremoto del Friuli Notizie correlate Brugola, un regalo per i 100 anni: emesso un francobollo celebrativoLissone, 11 aprile 2026 – Nell’anno del centenario arriva anche un francobollo delle Poste. Poste, francobollo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsaUn francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa è stato presentato oggi a Palazzo Piacentini. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Poste Italiane ha emesso un francobollo commemorativo di Papa Francesco; Francobollo ispirato da Jovanotti: Ciao Mamma patrimonio culturale italiano; Poste, un francobollo dedicato al terremoto del Friuli, nel 50° anniversario; CENTENARIO CISA: ARRIVA IL FRANCOBOLLO DEDICATO AL MADE IN ITALY. Ciao mamma! Un francobollo per celebrare la musica italianaPoste Italiane ha reso noto che ieri è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica le eccel ... settenews.it Francobollo dedicato a Jovanotti e a Ciao Mamma, dove si compra e quanto valeIl Mimit emette il francobollo dedicato a Ciao Mamma, la hit del 1990 di Jovanotti. È in vendita dal 5 maggio a partire da 1,35 euro ... quifinanza.it la Repubblica. . Sospensione per due anni: è il verdetto emesso dal Tribunale della Federginnastica nel procedimento disciplinare avviato nei confronti di Livia Ghetti, storica allenatrice della Ginnastica Estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpi - facebook.com facebook