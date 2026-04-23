Garlasco depositati in procura a Milano AUDIO su presunto depistaggio nella nuova inchiesta | C' è una pista alternativa

In merito alle indagini sul caso Garlasco, le autorità hanno depositato in procura a Milano alcuni file audio che risalgono a quest’anno. Le registrazioni, ascoltate dagli inquirenti, riguardano conversazioni intercettate e si riferiscono a una possibile pista alternativa che coinvolgerebbe più soggetti. La vicenda è al centro di un nuovo filone investigativo, che si focalizza su un presunto depistaggio.

Gli audio depositati si riferiscono a conversazioni carpite quest'anno e si riferirebbero a una presunta pista alternativa che coinvolge più persone, tra cui Andrea Sempio Novità sul caso Garlasco. Depositati nuovi audio in procura a Milano su un presunto depistaggio nella nuova inchiesta che.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, depositati in procura a Milano AUDIO su presunto depistaggio nella nuova inchiesta: "C'è una pista alternativa" Garlasco, la consulenza del perito cambia ora e modalità della morte di Chiara Poggi. Notizie correlate Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtraUn mistero nel mistero: a infittire il giallo che aleggia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco c’è una serie di audio depositati presso la... Delitto di Garlasco, nuovi audio su un presunto depistaggio depositati in ProcuraUn esposto, corredato di numerosi “audio” su possibili interferenze e su un presunto depistaggio riguardanti la nuova inchiesta sul “delitto di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Garlasco, spuntano audio misteriosi con Stefania Cappa, Andrea Sempio e l'amico morto suicida; Garlasco in Tv, caos sui nuovi testimoni e il mistero del cerchietto di Chiara: le parole di Alberto Stasi; Garlasco, indagini ancora aperte: possibile slittamento e nuovi sviluppi dal pc di Chiara Poggi; Garlasco, gli audio choc scuotono il caso: Bruzzone fa i nomi e parla di tre coinvolti, i riscontri ci sono. Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtraUna verità alternativa sul delitto di Garlasco? In Procura sono stati depositati gli audio di cui parlava Bruzzone: l'indiscrezione sul depistaggio ... virgilio.it Delitto di Garlasco, nuovi audio su un presunto depistaggio depositati in ProcuraUn esposto, corredato di numerosi audio su possibili interferenze e su un presunto depistaggio riguardanti la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è ... lapresse.it La moglie del pensionato morto a #Garlasco nel 2010 non ha mai visto né il corpo né l'autopsia Gli aggiornamenti a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com Garlasco, esposto con audio su presunto depistaggio depositato a Milano - facebook.com facebook