Sms ed email invitano a rinnovare il documento attraverso link fraudolenti Il Ministero della Salute chiarisce come riconoscere il tentativo di raggiro
Negli ultimi giorni sono stati segnalati messaggi SMS ed email che, fingendosi ufficiali, invitano a rinnovare la tessera sanitaria tramite link fraudolenti. Il Ministero della Salute ha confermato che si tratta di tentativi di truffa e ha fornito indicazioni per riconoscere questi messaggi ingannevoli. Le comunicazioni false sembrano provenire dall’ente pubblico, ma contengono link che rimandano a siti non ufficiali.
I l meccanismo è sempre lo stesso: un messaggio che sembra ufficiale, ma che invece nasconde un inganno. Negli ultimi giorni stanno circolando sms ed email firmate dal Ministero della Salute che invitano a rinnovare la tessera sanitaria. Attenzione, perché pur se prima vista possono apparire credibili, in realtà si tratta di una nuova truffa studiata per convincere le persone a consegnare dati personali e informazioni di pagamento. Per evitare che qualcuni cade nel tranello molto ben organizzato, il Ministero della Salute ha diffuso un avviso, invitando a prestare particolare attenzione a questo tipo di comunicazioni. Password, truffe, IA: arriva un decalogo per la sicurezza in rete X Truffa della tessera sanitaria, come funziona il raggiro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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