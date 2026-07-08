Negli ultimi giorni sono stati segnalati messaggi SMS ed email che, fingendosi ufficiali, invitano a rinnovare la tessera sanitaria tramite link fraudolenti. Il Ministero della Salute ha confermato che si tratta di tentativi di truffa e ha fornito indicazioni per riconoscere questi messaggi ingannevoli. Le comunicazioni false sembrano provenire dall’ente pubblico, ma contengono link che rimandano a siti non ufficiali.

I l meccanismo è sempre lo stesso: un messaggio che sembra ufficiale, ma che invece nasconde un inganno. Negli ultimi giorni stanno circolando sms ed email firmate dal Ministero della Salute che invitano a rinnovare la tessera sanitaria. Attenzione, perché pur se prima vista possono apparire credibili, in realtà si tratta di una nuova truffa studiata per convincere le persone a consegnare dati personali e informazioni di pagamento. Per evitare che qualcuni cade nel tranello molto ben organizzato, il Ministero della Salute ha diffuso un avviso, invitando a prestare particolare attenzione a questo tipo di comunicazioni. Password, truffe, IA: arriva un decalogo per la sicurezza in rete X Truffa della tessera sanitaria, come funziona il raggiro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sms ed email invitano a rinnovare il documento attraverso link fraudolenti. Il Ministero della Salute chiarisce come riconoscere il tentativo di raggiro

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