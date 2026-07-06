Una truffa legata alla tessera sanitaria utilizza email e SMS che imitano comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute. I messaggi invitano a cliccare su un link per rinnovare il documento e richiedono l'inserimento di dati personali, informazioni sanitarie e dettagli di pagamento. Sono stati segnalati casi di utenti che hanno ricevuto questi messaggi falsi, con l’obiettivo di sottrarre informazioni sensibili. È importante verificare sempre la provenienza prima di fornire dati o cliccare su link sospetti.

Una nuova truffa tessera sanitaria usa email e Sms che sembrano inviati dal Ministero della Salute. I messaggi chiedono di rinnovare il documento attraverso un link e spingono a inserire dati personali, informazioni sanitarie e dettagli di pagamento. Il pericolo è concreto: la pagina indicata imita un sito pubblico, ma serve a raccogliere elementi utili per frodi e furti d’identità.Come funziona la truffa tessera sanitariaLe comunicazioni contraffatte invitano l’utente a cliccare su un link per un presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il collegamento apre un sito falso, costruito per sembrare una piattaforma istituzionale e dotato di un modulo che raccoglie dati anagrafici, informazioni sensibili e riferimenti di pagamento. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Truffa tessera sanitaria: come riconoscere email e Sms falsi prima di inserire i propri dati personali

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Truffa Tessera Sanitaria - Analisi Completa e Guida alla Difesa Totale

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