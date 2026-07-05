Ritorna la truffa della tessera sanitaria via SMS il Ministero della Salute | Non cliccate sul link

Notizia in breve

Un messaggio SMS che avvisa di un rinnovo della tessera sanitaria sta circolando, chiedendo di cliccare su un link. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso: non aprire né rispondere a questi messaggi. La truffa mira a sottrarre dati personali e credenziali degli utenti. La comunicazione ufficiale invita a ignorare e eliminare i messaggi sospetti.