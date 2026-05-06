Roma guerra per le piazze di spaccio | 18 arresti smantellato un sodalizio criminale

Alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione a Roma per smantellare un’organizzazione criminale coinvolta nello spaccio di sostanze stupefacenti. Sono 18 le persone arrestate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice. L’intervento si è concentrato sul controllo delle piazze di spaccio e sul recupero di droga e denaro. Gli arresti sono stati effettuati in diversi quartieri della città.

Roma, 6 maggio 2026 – Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina, nei confronti di 18 persone: 16 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Le persone sono indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, estorsione e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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