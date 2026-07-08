Il tavolo di monitoraggio sulla transizione green di Versalis è stato ulteriormente rinviato. L'incontro, previsto oggi, era già stato spostato due volte da fine giugno. La Cgil è stata esclusa dalla convocazione, nonostante un incontro precedente con il ministro competente. La decisione di escludere il sindacato è stata definita da alcuni come incostituzionale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita sui motivi del nuovo rinvio o sui tempi di recupero.

È arrivata nelle ultime ore l’ennesimo rinvio del tavolo di monitoraggio per il percorso di transizione “green” di Versalis, che si sarebbe dovuto tenere nella giornata di oggi e la cui convocazione era già stata spostata due volte, dall’appuntamento iniziale del 26 giugno scorso. La nuova riunione, ha comunicato il ministero delle Imprese e del Made in Italy alle parti coinvolte, si terrà il 30 luglio dalle 14.30, sempre nella sala Parlamentino del medesimo ministero. La frecciata alla Cgil “L’incontro - si legge nella nota diramata - sarà dedicato a un aggiornamento sulla riconversione industriale di Versalis verso le tecnologie della... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Slitta ancora il tavolo su Versalis, Cgil esclusa nonostante l'incontro col ministro Urso: «Scelta incostituzionale»

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