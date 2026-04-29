Eni Versalis | Di Sciascio si riapre una speranza per Brindisi Stefanazzi | grande soddisfazione per l' intesa fra il ministro Urso e i responsabili del colosso energetico sulle procedure future

Il ministro delle imprese e del made in Italy ha annunciato un accordo con i responsabili di un'importante azienda energetica riguardo ai prossimi passi per un impianto industriale a Brindisi. La Regione Puglia ha diffuso un comunicato in cui si parla di un’intesa che apre una prospettiva di ripresa per lo stabilimento, con commenti positivi da parte di alcuni rappresentanti del settore. La notizia è stata accolta con soddisfazione da più parti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “L’annuncio del ministro Adolfo Urso sull’intesa con Eni per la nomina di un primario advisor incaricato di individuare possibili acquirenti per il cracking di Versalis a Brindisi rappresenta un passo avanti importante verso una politica industriale più razionale e lungimirante, in linea con le esigenze nazionali ed europee di autonomia nella chimica di base”. Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro della Regione Puglia, commentando positivamente la svolta annunciata ieri dal ministro Urso sulla vertenza che riguarda uno degli asset più rilevanti del sistema chimico italiano ed europeo.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Eni Versalis: Di Sciascio, “si riapre una speranza per Brindisi” Stefanazzi: "grande soddisfazione" per l'intesa fra il ministro Urso e i responsabili del colosso energetico sulle procedure future Notizie correlate Eni e Q8 propongono bioraffineria a Versalis: nuovo progetto energetico entro il 2028A Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, si avvia un nuovo progetto industriale di grande impatto per il futuro energetico della Sicilia. Polo petrolchimico, il cracking Versalis in vendita? Lo scontro tra D'Attis e StefanazziIl destino del polo petrolchimico e le voci del pressing governativo su Eni tengono banco tra i parlamentari del territorio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Versalis: Urso incontra ENI su Piano riconversione, nuovo tavolo a giugno; Brindisi, sindacati e Regione in difesa del petrolchimico; Gigafactory da 8 GW a Brindisi entro 2028 - ma la Puglia vuole salvare la chimica di base; Gli Emirati scaricano l’Opec. Ecco cosa cambia davvero per l’Italia e per Eni. Versalis: Urso incontra ENI su Piano riconversione, nuovo tavolo a giugno(Teleborsa) - Un aggiornamento sull’attuazione del Piano di riconversione industriale dei siti Versalis in Puglia e Sicilia, con un focus sul futuro del polo pugliese e del relativo impianto di cracki ... finanza.repubblica.it Eni Versalis, la Fialc Cisal chiede un incontro al Ministero: Serve evoluzione del cronoprogramma e certezza dei tempi di attuazione del pianoROMA – A oltre un anno dalla firma del protocollo di intesa sul piano di trasformazione della chimica Eni–Versalis, il sindacato torna a sollecitare un confronto istituzionale. La segreteria nazionale ... brindisisera.it Nuovi programmi emersi dall’incontro a Roma al Mimit con Eni. Urso convoca un nuovo tavolo “Versalis” a giugno - facebook.com facebook Versalis riduce le perdite nel primo trimestre 2026, ma il quadro resta debole: prosegue e si consolida il risanamento finanziario della chimica Eni, sostenuto dal piano di ristrutturazione. Articolo completo su Polimerica: polimerica.it/articolo.aspi… x.com