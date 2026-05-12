Electrolux annuncia 1.700 tagli il ministro Urso convoca un tavolo di confronto

Il ministro delle Imprese ha chiamato i rappresentanti dei sindacati a un incontro, previsto per il prossimo lunedì, per discutere della riduzione di 1.700 posti di lavoro annunciata dall’azienda di elettrodomestici. La decisione arriva dopo le richieste dei sindacati e mira a affrontare la questione direttamente con i vertici dell’impresa. L’appuntamento si terrà nel pomeriggio nella sede istituzionale dedicata ai confronti sul lavoro.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha accolto la richiesta dei sindacati e ha convocato per lunedì 25 maggio alle 15 un tavolo di confronto sul caso Electrolux. L'azienda, infatti, ha annunciato un taglio di 1.700 dipendenti che potrebbe interessare tutti gli stabilimenti del colosso in.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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