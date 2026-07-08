Sky ha annunciato i nuovi palinsesti televisivi, tra cui un programma con lo chef Cannavacciuolo previsto per il 2027. Sono stati confermati anche nuovi show con un noto esperto di cucina e con la coppia di conduttori composta da una giornalista e un altro presentatore.

Sky: annunciati i nuovi show del palinsesto. Spiccano il viaggio di Cannavacciuolo in arrivo nel 2027 e i nuovi programmi con Borghese e la coppia Parodi-Caressa. Grandi manovre e importanti novità in arrivo per i programmi originali firmati da Sky, che si apprestano a rinnovare i propri cataloghi con format inediti e l’ingresso di volti noti del piccolo schermo. La piattaforma televisiva ha pianificato un potenziamento dell’offerta intrattenimento, puntando con decisione su viaggi, competizioni gastronomiche e accoppiate inedite. Tra i titoli di punta spicca senza dubbio Taste of Italy, un nuovo progetto che vedrà il coinvolgimento diretto del noto chef stellato Antonino Cannavacciuolo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sky: svelati i nuovi palinsesti televisivi tra conferme e show culinari inediti

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