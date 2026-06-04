RAI1 HA CHIUSO I PALINSESTI SHOW D’AUTUNNO TRA CONFERME E DUE NOVITÀ

Rai1 ha ufficialmente concluso la programmazione autunnale 2026 dedicata all'intrattenimento, annunciando sia conferme di programmi popolari sia due nuove proposte. La rete manterrà alcuni show già apprezzati dagli spettatori, mentre introdurrà due novità nel palinsesto. Nessuna informazione aggiuntiva sui contenuti specifici o sulle date di messa in onda è stata comunicata. La programmazione autunnale sarà composta da un mix di programmi consolidati e nuove proposte.

Rai1 ha chiuso i palinsesti d’autunno 2026 per quanto riguarda l’intrattenimento. Ci saranno conferme amatissime dal pubblico e due grandi novità. Partiamo dalle notizie già note di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi anche qui. Il trasloco di Tale e Quale Show al mercoledì sera per accendere la serata per tradizione più debole della rete ammiraglia, il tutto spostando budget da Rai2 che vedrà la cancellazione di alcuni programmi, a partire da Lo Spaesato con Teo Mammucari. Al venerdì rimane The Voice Senior che anticiperà la partenza, probabilmente al 9 ottobre. Tra novembre e dicembre, prima della pausa per Natale e Capodanno, sempre al venerdì ci saranno due show evento musicali di 23 puntate a testa. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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HA CHIUSO I PALINSESTI SHOW DAUTUNNO TRA CONFERME E DUE NOVITÀ

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