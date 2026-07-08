Sky | annunciati i nuovi progetti La bella stagione e il medical drama Codice Nero

Sky ha annunciato due nuovi progetti: la serie sulla Sampdoria di Vialli e Mancini e il medical drama “Codice Nero”. Durante la presentazione dei palinsesti a Milano, sono stati confermati anche nuovi episodi con Argentero e una produzione con Guanciale. La stagione estiva includerà queste novità, mentre i dettagli sulle date di uscita non sono stati comunicati.

Sky: annunciati i palinsesti a Milano. In arrivo la serie sulla Sampdoria di Vialli e Mancini, il medical con Guanciale e le nuove stagioni con Argentero. Grandi novità e produzioni inedite animeranno i canali televisivi e le piattaforme streaming di Sky, che ha svelato i propri piani futuri durante un evento dedicato ai nuovi palinsesti andato in scena a Milano. L’azienda ha confermato l’apertura di nuovi set nei prossimi mesi, ampliando l’offerta dei contenuti originali sia sul fronte delle miniserie di stampo sportivo sia esplorando territori finora inediti per il brand, come le corsie ospedaliere, senza dimenticare il ritorno di produzioni poliziesche e legali molto amate dal pubblico. 🔗 Leggi su 2anews.it

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