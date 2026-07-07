Sky annuncia Codice Nero il primo medical drama originale Sky Original

Da digital-news.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky presenta Codice Nero, la nuova serie medical drama con Lino Guanciale e Valentina Bellè in arrivo prossimamente su Sky e NOW.   Sky annuncia la nuova serie originale in lavorazione CODICE NEROAmbientata in un ospedale di confine dove si sopravvive solo grazie agli sforzi titanici e ai compromessi quotidiani di chi ci lavora, è il primo medical drama Sky Original Sky annuncia oggi il suo primo medical drama originale:. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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