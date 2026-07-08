La Guardia di Finanza ha arrestato ai domiciliari Mario Adinolfi nell’ambito dell’indagine sulla “Scommessa Collettiva”. Il sistema coinvolto è noto da anni. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La notizia ha attirato l’attenzione pubblica e mediática sulla figura di Adinolfi. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali altre persone coinvolte o alle accuse precise.

Mario Adinolfi al centro dell’attenzione pubblica dopo l’arresto ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla “Scommessa Collettiva”. Mario Adinolfi torna al centro dell’attenzione pubblica dopo l’arresto ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla “Scommessa Collettiva”, il progetto legato alle scommesse sportive che, secondo la Procura di Roma, avrebbe coinvolto numerosi investitori e generato un presunto danno economico milionario. La vicenda riporta sotto i riflettori il percorso del personaggio noto per la sua attività nel giornalismo, nella politica e nel mondo del poker. Classe 1971, Adinolfi ha alternato per anni diverse attività: dal giornalismo alla televisione, dall’impegno politico al poker professionistico, un mondo frequentato parallelamente alla sua carriera pubblica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Sistema noto da anni”, perché la Gdf ha (davvero) arrestato Mario Adinolfi

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