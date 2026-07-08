Un giornalista e leader di un movimento politico è stato arrestato a Roma e posto ai domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo le indagini, avrebbe coinvolto circa un milione di euro attraverso un sistema di scommesse collettive. L’indagine si concentra su presunte irregolarità nelle operazioni finanziarie legate a questa attività. La vicenda riguarda anche una presunta truffa milionaria.

Roma, 8 luglio 2026 – È stato arrestato a Roma Mario Adinolfi, il giornalista e leader del ‘Popolo della Famiglia’ è ai domiciliari con l'accusa di “ truffa ed evasione fiscale ”. Secondo quanto anticipato dal quotidiano La Repubblica, Adinolfi sarebbe finito sotto inchiesta per il presunto sistema i llegale della “ Scommessa Collettiva ”. Per la Procura di Roma – come riporta il quotidiano – sarebbero stati raccolti quasi 5 milioni di euro da privati, ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Altri 400mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata al giornalista dagli investigatori della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mario Adinolfi arrestato a Roma. “Truffa milionaria col sistema della scommessa collettiva”

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Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva

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Evasione fiscale, truffa con la scommessa collettiva: arrestato Mario Adinolfi x.com

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