sipario sul jazzin seregno festival

Notizia in breve

Il JazzIn Seregno Festival si è concluso con un concerto di soul-jazz interpretato da un trio e un'esibizione che ha unito musica e cinema, con le colonne sonore di Nino Rota per i film di Fellini. La serata ha visto coinvolti diversi artisti e pubblico, chiudendo la manifestazione. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante l’evento.