Sipario sul JazzIn Seregno Festival
Il JazzIn Seregno Festival si è concluso con un concerto di soul-jazz interpretato da un trio e un'esibizione che ha unito musica e cinema, con le colonne sonore di Nino Rota per i film di Fellini. La serata ha visto coinvolti diversi artisti e pubblico, chiudendo la manifestazione. Non sono stati segnalati problemi o incidenti durante l’evento.
Le sonorità calde e avvolgenti del soul-jazz, con un trascinante terzetto di musicisti. E poi un viaggio suggestivo tra cinema e jazz sulle note delle colonne sonore più celebri composte da Nino Rota per i film di Federico Fellini. Doppio appuntamento con la grande musica questa settimana a Seregno, all’Auditorium di piazza Risorgimento. Domani alle 21 a salire sul palco sarà il Marco Betti Organ Trio, travolgente formazione guidata dal dinamico batterista Marco Betti, affiancato da Stefano Della Grotta alla chitarra elettrica e da Danilo Mazzone all’organo Hammond. Daranno vita a un’esibizione coinvolgente, che farà immergere nel sound del soul-jazz. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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