Stamattina si è svolta al Teatro Libertà di Benevento l’inaugurazione del Festival di Primavera ‘Una Finestra sulla Danza’. La manifestazione, curata dalla direzione artistica di Carmen Castiello, prevede una serie di spettacoli dedicati alla danza. La presentazione ufficiale ha visto la partecipazione di artisti e organizzatori, che hanno dato il via alla prima giornata dell’evento. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori esibizioni e appuntamenti.

Tempo di lettura: 4 minuti Si è tenuta stamattina presso il Teatro Libertà di Benevento, l’inaugurazione del Festival di Primavera Una Finestra sulla Danza con la direzione artistica di Carmen Castiello. Con 300 allievi iscritti e tanti insegnanti da tutta la regione per i corsi di formazione, l’evento è nato come uno spazio di dialogo tra la danza e la cultura. Carmen Castiello accogliendo il pubblico ha sottolineato “ i 19 anni di storia della manifestazione iniziata nel 2007. L’appuntamento si è così consolidato negli anni con ospiti di spessore come Luciana Savignano, Rossella Brescia, Raffaele Paganini solo per citarne alcuni” – ha continuato la direttrice artistica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, si alza il sipario sul Festival di Primavera ‘Una Finestra sulla Danza’

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