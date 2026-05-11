Il Festival dedicato alla parità di genere si è concluso con una partecipazione numerosa e un forte coinvolgimento della comunità locale. Durante l'evento, sono stati rafforzati i legami con relatori e organizzazioni provenienti da diversi paesi. La città ha ospitato numerosi incontri e iniziative, confermando il proprio ruolo come sede stabile di questo appuntamento. Il format dell'evento sarà mantenuto anche nel 2027.

Grande partecipazione, relazioni internazionali rafforzate e una città intera coinvolta. Si è conclusa a Perugia la seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere che dal 4 al 9 maggio ha animato il capoluogo umbro con incontri, mostre, laboratori, performance e momenti di confronto diffusi nei luoghi più significativi della città. A far calere il sipario sulla sei giorni un evento alla Sala dei Notari dove si è parlato del grande e tristemente attuale tema della pace. Al centro dell’incontro, organizzato in collaborazione con FORMA.Azione, le testimonianze di Shady Alizadeh e Pegah Moshir Pour, iraniane in Italia,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parità di genere, giù il sipario sul Festival. Confermato il format per il 2027

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Argomenti più discussi: Parità di genere, giù il sipario sul Festival. Confermato il format per il 2027; Proietti, la parità di genere non è un'opzione ma deve essere la normalità; No alla violenza di genere: oltre 2.500 studenti coinvolti, 19 borse di studio; Siamo uguali: proviamo tutti le stesse emozioni. Le idee non hanno sesso: la parità di genere disegnata dai bambini.