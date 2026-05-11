Parità di genere giù il sipario sul Festival Confermato il format per il 2027

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival dedicato alla parità di genere si è concluso con una partecipazione numerosa e un forte coinvolgimento della comunità locale. Durante l'evento, sono stati rafforzati i legami con relatori e organizzazioni provenienti da diversi paesi. La città ha ospitato numerosi incontri e iniziative, confermando il proprio ruolo come sede stabile di questo appuntamento. Il format dell'evento sarà mantenuto anche nel 2027.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grande partecipazione, relazioni internazionali rafforzate e una città intera coinvolta. Si è conclusa a Perugia la seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere che dal 4 al 9 maggio ha animato il capoluogo umbro con incontri, mostre, laboratori, performance e momenti di confronto diffusi nei luoghi più significativi della città. A far calere il sipario sulla sei giorni un evento alla Sala dei Notari dove si è parlato del grande e tristemente attuale tema della pace. Al centro dell’incontro, organizzato in collaborazione con FORMA.Azione, le testimonianze di Shady Alizadeh e Pegah Moshir Pour, iraniane in Italia,...🔗 Leggi su Lanazione.it

parit224 di genere gi249 il sipario sul festival confermato il format per il 2027
© Lanazione.it - Parità di genere, giù il sipario sul Festival. Confermato il format per il 2027
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Festival della parità di genere, a Perugia si alza il sipario sulla seconda edizioneSi alza il sipario sulla seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere che dal 4 al 9 maggio animerà il centro storico di...

Parità di genere: il festival che trasforma il dolore in arteIl 5 marzo 2026 segna l’inizio della seconda edizione del festival Un minuto di rumore a Casalgrande, un evento dedicato alla parità di genere che si...

Argomenti più discussi: Parità di genere, giù il sipario sul Festival. Confermato il format per il 2027; Proietti, la parità di genere non è un'opzione ma deve essere la normalità; No alla violenza di genere: oltre 2.500 studenti coinvolti, 19 borse di studio; Siamo uguali: proviamo tutti le stesse emozioni. Le idee non hanno sesso: la parità di genere disegnata dai bambini.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web