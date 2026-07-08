Sinner non si ferma | Struff ko e terza semifinale a Wimbledon

Jannik Sinner ha vinto in tre set contro un avversario di alta classifica e si è qualificato per la terza semifinale a Wimbledon. Con una prestazione solida e un atteggiamento maturo, l’azzurro ha affrontato il caldo intenso del giorno, mostrando determinazione e sicurezza. Ora affronterà il numero uno del mondo in una sfida decisiva per il torneo.

L’azzurro sfiderà Djokovic. Solidità, maturità e un sorriso che vale doppio nel giorno più caldo di Wimbledon. Jannik Sinner supera in tre set Jan-Lennard Struff, uno degli avversari più insidiosi che si possano incontrare sull’erba per qualità del servizio e aggressività, e stacca il pass per la sua terza semifinale ai Championships, la decima in carriera in uno Slam. Il numero uno del mondo continua a crescere partita dopo partita, confermando i segnali positivi mostrati nei turni precedenti con una prestazione di grande spessore, soprattutto nei momenti che contavano di più. Contro un avversario capace di mettere pressione a chiunque su questa superficie, Sinner ha saputo restare lucido, alzando il livello nei passaggi decisivi del match. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Jannik Sinner vs Daniil Medvedev Rome Semi-Final Highlights | Rome 2026

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