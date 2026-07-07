Sinner Struff è una pura formalità | terza semifinale a Wimbledon

Jannik Sinner ha raggiunto la sua terza semifinale a Wimbledon, battendo in tre set Jann Lennard Struff, 36 anni, al primo quarto di uno Slam. Il tennista italiano ha vinto 7-5, 7-6, 6-3, in un match difficile, ma gestito con sicurezza, soprattutto nei momenti chiave. Struff, noto per il suo servizio potente con 100 ace in tutto il torneo, ha incontrato un avversario che ha saputo contenere le sue offensive.

Londra, 7 luglio 2026 – Sinner batte anche l’uomo che non ti aspetti: Jann Lennard Struff, 36 anni e primo quarto Slam, tennis estremo, con il servizio come arma letale (100 ace fino ad oggi tutto il torneo), domato 7-5, 7-6, 6-3, in un match non semplice, ma controllando da campione nei momenti importanti. L’ultima volta si erano incontrati proprio sull’erba, ad Halle, due anni fa, quando il tedesco si arrese proprio al tie break decisivo nel primo torneo da numero 1 di Jannik. Sul centrale si parte con un match sul filo dei servizi. Colpo che anche l’azzurro ha dimostrato di aver migliorato notevolmente nelle ultime settimane.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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