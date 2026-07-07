Jannik Sinner ha battuto il tedesco Struff in tre set, avanzando per la terza volta in carriera alla semifinale di Wimbledon. Con questa vittoria, l’italiano prosegue la serie di quattro partite consecutive senza perdere un set. La partita si è conclusa con un punteggio che ha confermato la sua superiorità sul campo. Sinner si qualifica così per la decima semifinale in tornei dello Slam.

Quattro partite consecutive senza perdere neanche un set. Il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon continua. Grazie alla vittoria sul tedesco Struff il numero uno al mondo conquista per la terza volta nella sua carriera la semifinale a Wimbledon (la decima negli Slam). Dopo le grandi sofferenze nel primo turno contro Kecmanovic, Sinner ha infilato dodici set consecutivi contro Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff. Non si è dovuto sforzare più di tanto perchè il livello degli avversari era nettamente al di sotto del suo e adesso avrà anche due giorni di riposo prima della semifinale che si giocherà venerdì. Sinner affronterà il vincitore della sfida tra Djokovic e Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Panorama.it - Sinner batte Struff in scioltezza: terza semifinale a Wimbledon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sinner batte Struff e va in semifinale a WimbledonJannik Sinner ha vinto contro Jan Struff con i punteggi di 7-5, 7-6, 6-3, qualificandosi per le semifinali di Wimbledon.

Sinner, Struff è una pura formalità: terza semifinale a WimbledonJannik Sinner ha raggiunto la sua terza semifinale a Wimbledon, battendo in tre set Jann Lennard Struff, 36 anni, al primo quarto di uno Slam.

Temi più discussi: Sinner vs Struff, quando si gioca e quel precedente sull'erba nel 2024; Wimbledon, oggi Sinner-Struff: orario quarti di finale e dove vederla in tv; Chi è Jan-Lennard Struff, il vecchio avversario di Sinner ai quarti di finale; Sinner batte Mochizuki e vola nei quarti a Wimbledon: adesso c’è Struff.

#Wimbledon Jannik Sinner batte in 3 set il tedesco Jan-Lennard Struff (7-5 7-6 6-3) e si qualifica per la semifinale dove incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. Il 24enne di San Candido centra la sua decima semifinale S x.com

Sinner è in semifinale a Wimbledon 2026: battuto Struff in tre set, venerdì la sfida per la finaleJannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon 2026 battendo Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-5, 6-3 al termine di una sfida durata 2 ore e 34 minuti. Domani toccherà a Flavio Co ... firstonline.info

Sinner batte Struff a Wimbledon, poi l’ennesima domanda su Parigi: Grazie per avermelo ricordatoJannik Sinner vola in semifinale a Londra: l'ironia sull'ennesima domanda sul Roland Garros e l'analisi del match contro Struff ... fanpage.it

Wimbledon R2: M. Berrettini batte [20] A. Fils 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 reddit