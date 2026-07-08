Wimbledon 2026 Cobolli e Paolini oggi in campo a caccia della semifinale | orario e dove vederli

Il 8 luglio si svolge la decima giornata di Wimbledon 2026, con i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Jasmine Paolini, finalista nel 2024 e testa di serie 13, giocherà alle 14 sul Campo Centrale. In campo anche un altro italiano, Cobolli, impegnato nello stesso turno. La giornata prevede diverse partite di singolare maschile e femminile, trasmesse in diretta sui canali ufficiali del torneo.

Decima giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 8 luglio, si disputano i quarti di finale della parte bassa dei tabelloni. Torna in campo Jasmine Paolini, finalista dell’edizione 2024 e testa di serie numero 13, che aprirà il programma sul Campo Centrale alle 14.30 contro l’ucraina Marta Kostyuk, numero 12 del seeding. A seguire toccherà a Flavio Cobolli, testa di serie numero 9, impegnato contro la wild card britannica Arthur Fery. Il programma di oggi a Wimbledon:. Campo 1, dalle 14:00. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wimbledon (@wimbledon) Cobolli-Fery, i precedenti. Tra Flavio Cobolli e Arthur Fery c’è un solo precedente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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CLAMOROSO A WIMBLEDON!!! COBOLLI E PAOLINI DA FAVOLA VOLANO AI QUARTI DI FINALE!!!

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