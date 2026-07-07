Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali di Wimbledon dopo aver battuto Jan-Lennard Struff in tre set. La partita si è conclusa con un risultato favorevole all’italiano, che ora si prepara a sfidare probabilmente Novak Djokovic. La vittoria permette a Sinner di avanzare alla fase successiva del torneo, senza perdere un set finora. La semifinale si gioca in un contesto di alta tensione tra i due giocatori. La data e l’orario dell’incontro non sono ancora stati ufficializzati.

WIMBLEDON – E’ già semifinale! Jannik Sinner batte Jan-Lennard Struff e accede, come detto, alla semifinale di Wiimbledon. Vittoria in tre set per l’azzurro (7-5, 7-6, 6-3), che in semifinale affronterà il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, e Novak Djokovic, settima forza del tabellone ed eliminato in semifinale nel 2025 proprio da Sinner. Sinner centra la sua decima semifinale Slam, agganciando John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz. Nel secondo set l’azzurro ha pure annullato un set point in favore dell’avversario tedesco. Successo numero 98 nei Major per Sinner. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Firenzepost.it - Wimbledon: Sinner in semifinale (forse contro Djokovic). Battuto Struff in tre set

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER è in SEMIFINALE! Superato SHELTON, ora tocca a DJOKOVIC | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Wimbledon, Sinner è implacabile: supera Struff in tre set e si regala la semifinale

Sinner non sbaglia con Struff e vola in semifinale a Wimbledon: 4° vittoria di fila in 3 setJannik Sinner ha battuto Struff in tre set, qualificandosi per la semifinale di Wimbledon.

Temi più discussi: Wimbledon LIVE Sinner-Struff: la cronaca in diretta dalle 14; Sinner-Struff, in palio la semifinale: quando e dove vederla; Sinner vs Struff, quando si gioca e quel precedente sull'erba nel 2024; Sinner ai quarti a Wimbledon, battuto Mochizuki in tre set. Ora c’è Struff.

! Terza semifinale in carriera per #Sinner a #Wimbledon, ottenuta dopo aver sconfitto #Struff in tre set (7-5;7-6;6-3). Il suo prossimo avversario sarà #AugerAliassime o #Djokovic x.com

Wimbledon R16 ATP: [9] F. Cobolli ha battuto [5] A. de Minaur 7-5, 7?-6?, 6-3 reddit

Jannik Sinner è in semifinale a WimbledonMartedì il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto in tre set (7-5, 7-6, 6-3) il tedesco Jan-Lennard Struff ai quarti di finale di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più important ... ilpost.it

Sinner in semifinale a Wimbledon: Struff battuto 7-5, 7-6, 6-3Fila via velocissimo l'inizio di game, con Sinner perentorio al servizio che sale 40-0 (grazie anche al 2° ace del suo match). Concede ancora due punti a Struff e ancora una volta è costretto ai vanta ... sport.sky.it